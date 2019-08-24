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«Скорее бы 2 сентября». Зидан отказался комментировать возможный трансфер Неймара

«Скорее бы 2 сентября». Зидан отказался комментировать возможный трансфер Неймара
Eurosport

1 час назад

Бесконечные слухи утомили Зизу.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать возможную покупку его клубом бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Хочу, чтобы 2 сентября наступило как можно скорее. Тогда эти вопросы прекратятся», – приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.

  • 2 сентября в Испании закроется трансферное окно.
  • Неймар выступал в Примере в 2013-2017 гг., играя за «Барселону», после чего за 222 млн евро перешел в «ПСЖ».

El Mundo Deportivo: Неймар не говорит о желании вернуться в «Барсу», ведь тогда не перейдет в «Реал»

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