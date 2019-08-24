Getty Images
«Скорее бы 2 сентября». Зидан отказался комментировать возможный трансфер Неймара
Бесконечные слухи утомили Зизу.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать возможную покупку его клубом бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Хочу, чтобы 2 сентября наступило как можно скорее. Тогда эти вопросы прекратятся», – приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.
- 2 сентября в Испании закроется трансферное окно.
- Неймар выступал в Примере в 2013-2017 гг., играя за «Барселону», после чего за 222 млн евро перешел в «ПСЖ».
El Mundo Deportivo: Неймар не говорит о желании вернуться в «Барсу», ведь тогда не перейдет в «Реал»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте