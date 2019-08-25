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«Хетафе» по ошибке сообщил о смерти главного тренера

«Хетафе» по ошибке сообщил о смерти главного тренера
Eurosport

49 мин. назад

Сммщик «Хетафе» допустил неприятную ошибку.

«Хетафе» в матче второго тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» – 1:1.

Перед матчем на «Колизеум Альфонсо Перес» прошла минута молчания в память об умершем брате главного тренера команды Хосе Бордаласа. При этом официальный твиттер «синих» по ошибке сообщил, что скончался не брат Бордаласа, а сам Бордалас.

  • Голами в прошедшем матче отметились Хайме Мата («Хетафе») и Рауль Гарсия («Атлетик»).
  • В следующем туре «Хетафе» сыграет с «Алавесом», «Атлетик» – с «Реал Сосьедадом».

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