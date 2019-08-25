Португальский тренер Жозе Моуринью надеется возглавить мадридский «Реал».

Как сообщает AS, летом у Моуринью было множество предложений от различных клубов и сборных, но все они были отвергнуты. Жозе предпочитает дождаться дестабилизации ситуации в «Реале» и услышать предложение от Флорентино Переса.

Если же до января боссы «галактикос» не начнут подыскивать Зидану замену, то Моуринью рассмотрит другие офферы.

Последним местом работы Моуринью на данный момент является «Манчестер Юнайтед».

Жозе покинул «Олд Траффорд» в декабре прошлого года после поражения от «Ливерпуля» (1:3).

Зидан: «Мы забили на 82-й минуте, но сыграли вничью. Это заставляет мою кровь закипать»

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