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AS: Моуринью отклонил все предложения, потому что ждет оффера от «Реала»

AS: Моуринью отклонил все предложения, потому что ждет оффера от «Реала»
Eurosport

1 час назад

Если Зидан продержится на «Сантьяго Бернабеу» до января, Жозе выберет себе другую команду.

Португальский тренер Жозе Моуринью надеется возглавить мадридский «Реал».

Как сообщает AS, летом у Моуринью было множество предложений от различных клубов и сборных, но все они были отвергнуты. Жозе предпочитает дождаться дестабилизации ситуации в «Реале» и услышать предложение от Флорентино Переса.

Если же до января боссы «галактикос» не начнут подыскивать Зидану замену, то Моуринью рассмотрит другие офферы.

  • Последним местом работы Моуринью на данный момент является «Манчестер Юнайтед».
  • Жозе покинул «Олд Траффорд» в декабре прошлого года после поражения от «Ливерпуля» (1:3).

Зидан: «Мы забили на 82-й минуте, но сыграли вничью. Это заставляет мою кровь закипать»

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