«Барселона» отгрузила пять мячей «Бетису», хотя проигрывала по ходу матча и даже занимала последнее место в виртуальной турнирной таблице Примеры. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонцев.

На 15-й минуте спокойствие «сине-гранатовых» нарушил Набиль Фекир. Он вышел один на один после паса Морона и спокойно катнул в дальний угол.

«Барса» отыгралась в концовке первого тайма – Антуан Гризманн оформил первый гол за новый клуб в официальном матче. Бускетс идеально закинул мяч на линию вратарской, а Гризманн рванулся туда из-за спин защитников и прошил кипера с близкого расстояния.

Во втором тайме к Гризманну пришел и второй гол – он закинул мяч в дальнюю девятку обводящим ударом.

Каталонцы вдохновились примером француза и полетели вперед. Третий оформил Карлес Перес после паса Семеду: он подработал мяч под левую и прокатил в дальний угол ворот.

Через несколько минут четвертый вколотил Жорди Альба – он влетел в штрафную после паса Бускетса и пробил точно в сетку.

Автором пятого мяча в ворота бедного «Бетиса» стал Артуро Видаль, получивший пас от Гризманна – вдвоем они бежали в контратаку и успешно реализовали ее.

«Бетис» сподобился на еще один гол от Лорена Морона – на этот раз Гризманн сыграл очень неудачно и буквально подарил мяч сопернику, который воспользовался шансом.

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