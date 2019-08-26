Гризманн вновь креативно отпраздновал гол. В «Барсе» у него будет много шансов развить талант

Едва ли люди смотрят футбол из-за тактических схем, умных перемещений или даже командного прессинга. Это безусловно важные составляющие побед и стратегической борьбы, но не они тащат людей к экранам. Людям гораздо важнее зрелище, причем необязательно такое, которое проявляется в сумасшедших по идеальности голах и ассистах.

Празднования – культовый, но часто забываемый, элемент футбола. С годами они сереют и часто выражаются в куражном поднимании кулачка или объятиях с партнерами. Скукотища.

Пьер-Эмерик ОбамеянгGetty Images

Демонстрируя привычные радости после голов, футболисты как бы лишают себя идентичности. Становятся или остаются просто одними из тысяч обычных игроков, которые, может быть, неплохо играют в футбол. Но ведь гораздо сочнее, когда голевые успехи складываются с перфомансом. Когда слышишь фамилию Обамеянг неизменно вспоминаешь маску Спайдермена, Аршавина – палец у губ, Нани – кульбит, Криштиану – прыжок с разворотом. Даже Данни легко ассоциируется с прокатом на пузе после гола в Суперкубка Европы в ворота «МЮ», потому что празднования – это эпизод, который остается в памяти. Не зря же их отдельно прорисовывают в FIFA.

Антуан Гризманн – один из немногих ярких представителей актерского мастерства в футболе. Празднования француза – особый арт-хаус, который показывает отсылки к культурным феноменам или любимым для Антуана вещам.

У Гризманна три основных и культовых празднования. Одно он скопировал из известной компьютерной игры Fortnite Battle Royal. Вы точно помните прыжки с буквой L у лба. Движение Take the L («Прими поражение», а если точнее и грубо – «Утрись») – это легкое издевательство над проигравшим соперником.

Второй запоминающийся трюк – танец из клипа Дрейка Hotline Bling.

Альтернативный вариант празднеств – игра на импровизированной гитаре. Это жест он срезал у баскетболиста «Лейкерс» Лэнса Стивенсона.

Гризманн обожает НБА, поэтому неудивительно, что празднование его первого дубля на «Камп Ноу» тоже сопровождалось отсылкой к главной баскетбольной лиге мира, а точнее, к Леброну Джеймсу.

После второго и красивейшего гола в ворота «Бетиса» Антуан подбежал к угловому флагу, взял у одного из работников клуба конфетти сине-гранатового цвета и пафосно выбросил их в воздух. Король Джеймс на разминке делает то же самое, но с мелом. Смотрите сами.

Празднование Гризманна.

Ритуал Джеймса.

«Самое важное в голе – его празднование» – писал Гризманн в инстаграме год назад. С тех пор в мыслях француза вряд ли что-то изменилось, но стало точно понятно одно: в «Барселоне» у него будет много шансов, чтобы показать миру новые празднования.

«Барселона» – «Бетис» – 5:2

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