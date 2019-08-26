Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал одним из самых молодых игроков клуба в Примере.

В матче второго круга чемпионата Испании-2019/20 против «Бетиса» футболист вышел на замену в возрасте 16 лет и 298 дней. Это второй показатель в истории. Самым молодым игроком «Барсы» в элитном испанском дивизионе был Висенс Мартинес в матче против «Реала» в 1941 году – 16 лет и 280 дней.

«Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 5:2.

Каталонцы до этого проиграли стартовый матч Примеры «Атлетику».

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