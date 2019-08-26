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Гризманн – о голе в стиле Месси: «Увидел на тренировке и скопировал»

Гризманн – о голе в стиле Месси: «Увидел на тренировке и скопировал»
Eurosport

29 мин. назад

Техника позволяет.

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал второй гол в ворота «Бетиса» в матче Примеры.

Француз в стиле Лионеля Месси, который пропускал эту игру из-за травмы, закрутил мяч с угла штрафной в дальний угол. «Да, я видел, как Лео делал так на тренировке, и скопировал», – цитирует Гризманна Marca.

  • Гризманн сделал дубль, забив дебютные голы за «Барсу» в испанском чемпионате.
  • Каталонцы разгромили «Бетис» со счетом 5:2.
  • Антуан обошелся гранатово-синим в 120 млн евро.

Гризманн вновь креативно отпраздновал гол. В «Барсе» у него будет много шансов развить талант

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