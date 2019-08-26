Игроки «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, которые в данный момент залечивают травмы, пришли на матч второго тура чемпионата Испании против «Бетиса» с детьми.

После игры в твиттере завирусилось видео, где сын Месси Матео якобы празднует гол в ворота «Барсы». На самом деле, это не так: Матео всего лишь принял за гол опасную атаку «сине-гранатовых», а Суарес и Месси объяснили мальчику, что мяч не побывал в сетке.

«Барселона» выиграла у «Бетиса» со счетом 5:2, первые голы за «блауграну» забил Антуан Гризманн.

После двух стартовых туров на счету «Барсы» три очка. В первом туре каталонцы уступили «Атлетику» (0:1).

Гризманн – о голе в стиле Месси: «Увидел на тренировке и скопировал»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android