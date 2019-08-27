«Барселона» открыла статую легенды клуба Йохана Кройфа на «Камп Ноу».

«Статуя Йохана Кройфа приносит удовольствие и чувство гордости моей семье. Мы благодарим всех, кто сделал ее появление возможным. «Камп Ноу» – это особенное место для него, здесь он провел много времени и в качестве игрока, и в качестве тренера», – сказал сын Кройффа Йорди на открытии памятника.

«Эта статуя должна стать постоянным напоминанием о Йохане Кройфе, о том, что он значит для клуба. Кройф – важная часть нашей истории, сущности и чувств», – это уже слова президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Высота скульптуры – 3,5 метра.

Ее создатель – скульптор из Голландии Корри Аммерлан.

«Кройф построил храм, который его последователи улучшают». Почему «Барса» – больше, чем клуб

Качай приложение Eurosport для iOS или Android