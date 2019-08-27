Если вы вдруг не заметили, то Иван Ракитич провел оба стартовых матча «Барселоны» в Примере на скамейке. Mirror обоснованно связал это с желанием каталонцев расстаться с хорватом до закрытия окна. В свете возможной покупки Неймара трансфер не выглядит невозможным – деньги на оплату бразильца и так придется брать в кредит.

Ранее на 31-летнего (еще один повод для продажи) Ивана претендовал «МЮ», но по понятным причинам сейчас перейти в Англию он не может. Однако на радость «Барселоне», по информации Sport.es, пришел «Ювентус», который предложил каталонцам Эмре Джана с доплатой. Те сказали, что такого добра им не надо.

Тогда «старая синьора» предложила бесплатную аренду, но с обязательным правом выкупа в конце сезона. Сейчас в Турине денег нет, но зарплатную ведомость «блауграна» разгрузить все равно сможет.

Ракитич собирался отработать контракт с «Барселоной» до 2021 года, а потом продлить его.

Трансферная стоимость хорвата, по данным Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро.

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