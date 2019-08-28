Getty Images

Дембеле удалил информацию о «Барселоне» из профиля инстаграма. Его связывают с обменом на Неймара

Дембеле удалил информацию о «Барселоне» из профиля инстаграма. Его связывают с обменом на Неймара
Eurosport

1 час назад

Казалось бы, при чем здесь Неймар?

Усман Дембеле готовится к переезду в «ПСЖ».

Француз удалил из описания инстаграма информацию о том, что он – игрок «Барселоны». Ранее говорилось, что парижане готовы отдать Неймара «Барсе» за 100 миллионов евро + Дембеле и Семеду сверху.

  • По слухам, Эрнесто Вальверде устал от недисциплинированности француза.
  • «Барселона» подписала Усмана из «Боруссии Дортмунд» за 120 миллионов евро + 30 млн бонусами.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте