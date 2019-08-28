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Дембеле удалил информацию о «Барселоне» из профиля инстаграма. Его связывают с обменом на Неймара
Казалось бы, при чем здесь Неймар?
Усман Дембеле готовится к переезду в «ПСЖ».
Француз удалил из описания инстаграма информацию о том, что он – игрок «Барселоны». Ранее говорилось, что парижане готовы отдать Неймара «Барсе» за 100 миллионов евро + Дембеле и Семеду сверху.
- По слухам, Эрнесто Вальверде устал от недисциплинированности француза.
- «Барселона» подписала Усмана из «Боруссии Дортмунд» за 120 миллионов евро + 30 млн бонусами.
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