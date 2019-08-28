Восстановление капитана «Барселоны» Лионеля Месси от травмы икроножной мышцы идет медленнее, чем предполагалось.

Как сообщает Sport, ссылаясь на RAC1, 32-летний аргентинец может пропустить еще месяц. Сегодня, 28 августа, он не тренировался с командой, а его участие в субботней игре против «Осасуны» практически невозможно.

Информацию опровергает журналист Onda Cero Альфредо Мартинес. «Медицинская служба «Барселоны» отрицает, что у Лео Месси случился рецидив, и он не выйдет на поле в течение месяца. На самом деле, вчера он тренировался в тренажерном зале. Никакого рецидива нет», – написал журналист.

Месси пропустил два первых тура чемпионата Испании.

В первом «Барса» проиграла «Атлетику», во втором разнесла «Бетис».

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