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С первой тренировки сезона-2019/20 игроки «Реала» травмируются в среднем раз в 5 дней
Настоящая эпидемия.
Мадридский «Реал» испытывает большие проблемы с составом из-за многочисленных травм.
10 июля «Реал» провел первую в сезоне-2019/20 тренировку первой команды. С того дня, как подсчитало испанское издание AS, игроки «королевского клуба» получают травмы на занятиях в среднем раз в пять дней. В лазарете в разное время находились: Браим Диас (дважды), Марко Асенсио, Ферлан Менди, Лука Йович, Тибо Куртуа, Родриго, Эден Азар, Хамес Родригес и Иско.
- «Реал» в двух стартовых турах Примеры обыграл «Сельту» и сыграл вничью с Вальядолидом.
- Зинедин Зидан возглавил «бланкос» в марте 2019 года.
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