Умерла 9-летняя дочь Луиса Энрике. Она боролась с раком костей

В семье экс-тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике случилась трагедия. Умерла его 9-летняя дочь Ксана.

Пять месяцев она боролась с остеосаркомой – раком костей. «Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита», – написал Луис в твиттере.

В июне Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам.

У него осталось двое детей – сын Пачо и дочь Сира.

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