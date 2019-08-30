24-летний полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш переходит в мадридский «Реал».

О трансфере стало известно со слов спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде. У спортдира «фиалок» спросили об интересе его клуба к игроку «Спортинга» Рафинье.

Ответ Праде был таким: «Трансфер Рафиньи может не состояться, потому что «Спортинг» уже совершил крупную продажу. Бруну Фернандеш переходит в «Реал» за 70 млн евро».

Ранее «Реал» подписал Эдена Азара, Луку Йовича, Эдера Милитао, Ферлана Менди и Родриго.

Общие траты «бланкос» на новичков вместе с покупкой Фернандеша составят более 375 млн евро.

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