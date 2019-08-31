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Гарсия из «Атлетика» забил шикарнейший мяч – на «Сан-Мамес» в этом сезоне залетают только шедевры

Гарсия из «Атлетика» забил шикарнейший мяч – на «Сан-Мамес» в этом сезоне залетают только шедевры
Eurosport

53 мин. назад

Ну и красотень.

«Атлетик» из Бильбао в матче третьего тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» – 2:0.

Один из мячей в ворота «бело-голубых» забил Рауль Гарсия. Игрок баскского клуба принял мяч неподалеку от линии штрафной и застал голкипера врасплох неожиданной закидушкой.

  • В первом туре «Атлетик» на «Сан-Мамес» выиграл у «Барселоны» (1:0).
  • После трех туров на счету «Атлетика» стало семь очков, на счету «Реал Сосьедад» осталось четыре балла.

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