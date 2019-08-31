Артур и 16-летний Фати спасали, но не спасли «Барсу»: «Осасуна» ответила дублем Торреса
У «Барсы» не получается без Лео.
«Барселона» без Месси снова потеряла очки – сине-гранатовые сыграли вничью с «Осасуной» в матче третьего круга чемпионата Испании.
«Барса» пропустила уже на седьмой минуте матча. Роберто Торрес от души приложился после размашистого навеса с левого фланга.
Каталонцы отыгрались только во втором тайме – Карлос Перес прорвался по правому флангу, вырезал пас верхом на вышедшего на замену Фати, а тот, выиграв борьбу в воздухе, головой впечатал мяч в ворота. Фати, кстати, всего 16 лет.
Вскоре «Барселона» вышла вперед благодаря голу Артура. После короткого перепаса он получил мяч в центре штрафной и зряче пробил в недосягаемую для вратаря точку ворот.
Удержать минимальное преимущество сине-гранатовым не удалось – Жерар Пике сыграл рукой в собственной штрафной, и судья назначил пенальти. Торрес подошел к мячу и не оставил шансов Тер Штегену.
- «Барса» набрала четыре очка в трех играх и пока занимает пятое место в турнирной таблице.
- В предыдущих турах очки не потерял только «Атлетико».
Медиа утверждают, что Месси пропустит еще месяц – «Барселона» это отрицает