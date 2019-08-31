«Барселона» снова упустила очки в матче без Лионеля Месси – после поражения в первом туре от «Атлетика» каталонцы сыграли вничью с «Осасуной» – новичком Примеры. Несмотря на неудовлетворительный результат, в «Барсе» все же нашелся свой герой – 16-летний Ансу Фати сравнял счет. Кто же он, неужели новый Месси?

Установил клубный рекорд

Фати – уроженец западноафриканской республики Гвинея-Бисау, которая получила независимость от Португалии в 1973 году. На Transfermarkt у нападающего указано двойное гражданство вместе с испанским: Ансу начинал в системе «Севильи», но уже в десять лет перешел в академию «Барселоны». Он поиграл в составах U-17, U-18 и U-19.

Ансу ФатиGetty Images

За основную команду Фати дебютировал во втором туре, когда «Барса» разгромила «Бетис» (5:2). Тогда юнец не отличился, но сходу побил державшийся с 1941 года клубный рекорд. Нетрудно догадаться – он стал самым молодым игроком в составе команды.

Через неделю Фати заставил говорить о себе еще громче, блестяще вколотив головой «Осасуне». Теперь он стал самым молодым футболистом «Барсы», забившим в чемпионате Испании, и третьим по возрасту, кто вообще забивал в Ла Лиге. На момент гола форварду исполнилось 16 лет и 304 дня.

Забивал «Зениту-2»

Невозможно поверить, но недавно юная звезда основной команды «Барсы» забивала... «Зениту-2». К счастью, не в ПФЛ. В начале августа резервная команда во главе с Виктором Вальдесом летала в Санкт-Петербург на сбор и разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче. Фати забил один мяч из четырех, и его оценил Владислав Безбородов, судивший эту встречу.

«Сразу обратил на себя внимание. Пластичный, резкий, хорошо менял скорость. Нашим защитникам с ним пришлось тяжело. Один из голов был забит после интересной комбинации с использованием стенки. Было заметно, что он на голову или даже на две лучше остальных – и игроков «Барселоны», и зенитовцев. И это говорит о многом, потому что во втором тайме у «Зенита» вышел основной состав. И на их фоне Фати сверкнул. Если не ошибаюсь, он провел весь матч. Где он играл? Действовал на позиции левого полусреднего... атакующего... с левого края атаковал», – цитирует Безбородова «Спорт-Экспресс».

Получил наставления от Месси

Возможно, вот и главный секрет успеха. Последнее фото в инстаграме Фати – объятия с травмированным Месси. «Я благодарен за твои слова поддержки в этот день. Твой футбол и лично ты – пример для парней из «Ла Масии», – написал Ансу.

Вероятно, Месси пропустит из-за травмы икроножной мышцы еще месяц.

В следующем туре «Барса» сыграет на «Камп Ноу» с «Валенсией» Черышева.

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