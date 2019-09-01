Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему российский футболист Андрей Аршавин не перешел в «Барселону» в 2008 году.

«Почему трансфер не состоялся? Цена не стала проблемой. «Зениту» не было принципиально продать игрока в «Арсенал» за 18 миллионов евро или за 15 в «Барселону». Разница небольшая.

Андрей всегда мечтал играть за каталонцев. Я договорился, что его возьмут за 15 миллионов евро. Дело дошло до переговоров между президентами, а потом сделка не сложилась», – отметил Селюк.

«Барселона» заинтересовалась Аршавиным после фееричной игры Андрея на чемпионате Европы-2008.

Вторую половину 2008 года Аршавин провел в «Зените», после чего перешел в «Арсенал».

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