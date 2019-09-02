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2 гола Бэйла «Вильярреалу», которые спасли «галактикос» от первого поражения в сезоне
Но очки команда Зидана теряет исправно.
«Реал» в матче третьего тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» – 2:2.
Счет в игре на 11-й минуте открыл Жерар Морено, добивший мяч в ворота после сэйва Тибо Куртуа.
Затем после отличной комбинации в исполнении «Реала» отличился Гарет Бэйл.
На 74-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперед – мяч в ворота Куртуа занес Мой Гомес.
На выручку гостям опять пришел Бэйл, прошивший Андреса Фернандеса ударом в ближний угол.
- «Реал» заканчивал матч вдесятером – герой игры Бэйл получил две желтые карточки и удалился.
- После трех туров на счету «Реала» пять очков, у «Вильярреала» – два.
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