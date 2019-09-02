«Реал» в матче третьего тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» – 2:2.

Счет в игре на 11-й минуте открыл Жерар Морено, добивший мяч в ворота после сэйва Тибо Куртуа.

Затем после отличной комбинации в исполнении «Реала» отличился Гарет Бэйл.

На 74-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперед – мяч в ворота Куртуа занес Мой Гомес.

На выручку гостям опять пришел Бэйл, прошивший Андреса Фернандеса ударом в ближний угол.

«Реал» заканчивал матч вдесятером – герой игры Бэйл получил две желтые карточки и удалился.

После трех туров на счету «Реала» пять очков, у «Вильярреала» – два.

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