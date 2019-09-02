Когда Зинедин Зидан вернулся в мадридский «Реал», команда объективно доигрывала сезон. Для тренера это было самым удобным временем – полно возможностей для экспериментов, уже нечего проигрывать, минимальные цели и так возьмешь.

В чемпионате после 10-месячной паузы «Реал» сначала без Зидана накидал четыре мяча «Вальядолиду», а уже с Зизу опрокинул «Вильярреал» – 3:2. Спустя полгода «Мадрид» с 300-миллионными трансферными вливаниями сыграл вничью с теми же «Вальядолидом» и «Вильярреалом» и на поле не был лучше ни одной из этих команд. Считается ли это тренерским провалом Зидана? Конечно, нет.

Зинедин Зидан, «Вильярреал» – «Реал Мадрид»Getty Images

Будет преувеличением сказать, что у «бланкос» новая команда. Безусловно, костяк сохранился, но даже с «желтой субмариной» столичный клуб играл по схеме 4-2-2-2, и это не то, что мы все привыкли видеть от Зинедина Зидана. Карлос Каземиро, кренивший атаку на правый фланг и даже разгоняющий нападение, – это что-то новое, чего местами от себя не ожидал и сам бразилец.

Возможно, подобная тактика была реакцией на плохую форму Луки Модрича, и это тоже вполне себе новинка сезона. В прошлом чемпионате Лопетеги и Солари не оставляли хорвата в запасе, несмотря на то, что физической готовности после изнурительного начала 2018-го Луке не хватало. Зидан же спокойно жертвует именно действующим обладателем «Золотого мяча», чтобы вписать в стартовый состав пару нападающих Бензема – Йович.

Зинедин Зидан строит новую команду из-под предыдущей, при этом не разваливая все до основания. С «Вильярреалом» главный тренер аккуратно попробовал Ферлана Менди и пока не очень понятно, играл ли свежий латераль в сдерживающем режиме. Обычно в больших командах атакует только один крайний защитник, другой же чаще остается на своей трети. У «Реала» Карвахаль с Менди выполнили одинаковое число пасов и с поправкой на загрузку получили примерно равную загрузку впереди. Одновременно с этим Ферлан сделал больше кроссов и длинных передач в целом и чаще страховал на своем фланге.

Считается ли, что француз сдерживал «Вильярреал» в отличие от Дани Карвахаля? Пожалуй, нет. Был ли Менди только атакующим челноком? Тоже нет. Но он здорово поймал баланс и провел блестящий дебютный матч за «бланкос». Мы не знаем, как к такой игре конкурента отнесется Марсело. И это тоже проверка Зидана на прочность – если лохматый бразилец сломается и не выгрызет обратно место в составе, это станет сигналом для перестройки.

В «Реале» Зизу многое строилось на реализации Криштиану Роналду, его замыканиях в штрафной и близкой к гениальной игре головой. С известным уважением тренера к Эдену Азару легко сделать вывод, на чьих диагональных смещениях будет строиться новый «Мадрид». Но Азар травмирован, и команде приходится набирать очки на старом багаже. Поэтому нельзя говорить, что у «Реала» есть какие-то проблемы. Потому что пока это не те «бланкос», которых хочет видеть Зидан.

Сейчас «Мадрид» идет в графике первого полноценного сезона Зинедина – победа с тремя забитыми мячами и две ничьи с 1:1 и 2:2. В чемпионате-2016/17 никто не дергался, на «Бернабеу» доверяли тренеру, который с ходу выиграл Лигу чемпионов. Сейчас француз в статусе полубога, которому можно все, но подушки безопасности «Сейчас я просяду, но в мае возьму ушастый кубок» именно в этом моменте у Зидана нет.

Гарет Бэйл, «Вильярреал» – «Реал Мадрид»Eurosport

Коучу везет, что даже с четырьмя потерянными очками на старте Примеры «Реал» не отпустил далеко соперников по топ-3. Враги из «Барселоны» набрали еще меньше в трех турах, а «Атлетико» уже присаживается на 0:2 от «Эйбара» и каким-то чудом превращает их в 3:2.

На Зидана сейчас нет давления, что чемпионат начался неудачно или проигран досрочно. Проблемы с внедрением новичков (или даже кадровой перестройкой в случае с «индейцами») есть у всех грандов, поэтому Флорентино Перес не истерит из-за двух ничьих подряд. Он вместе с трибунами помнит, что нужно дать Зизу время и дождаться возвращения всех новичков. Эден Азар никогда в полной мере не заменит Роналду, но сейчас у бельгийца не было даже возможности, чтобы очаровать «Бернабеу». У Зинедина Зидана был такой шанс, и он им воспользовался.

«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид) – 2:2

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