«Барселона» не собиралась возвращать Неймара. Это был спектакль ради Месси и «Реала»

Сорванный переход Неймара в «Барселону» – самый душный трансферный сериал лета-2019. Во-первых, он длился все три месяца – от него устали даже самые преданные фанаты бразильца и «блауграны». Во-вторых, Ней так никуда и не перешел: получается, все время, которое мы потратили на чтение новостей о его судьбе, оказалось выброшенным на помойку.

Каждый день спортивные медиа делали трафик на лживых инсайдах, среди которых обнаружился лишь один бриллиант. Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль задолго до дедлайна сказал: президент «Барсы» Бартомеу не хочет приобретать Неймара, а переговоры затеяны только ради того, чтобы не расстраивать Месси.

Лионель Месси, Неймар (Барселона)Eurosport

Со стороны все выглядит именно так, как описал Хосеп. «ПСЖ» с самого начала (чуть ли не с прошлого лета) твердо придерживался четкой стратегии: хотите вернуть Нея – платите исходную компенсацию в 222 млн евро. Парижане дали понять, что готовы слегка поторговаться, но принципиально не рассматривали варианты с обменами, доплатами и арендами. Переговорщики французов вели себя совершенно верно: у Нея есть контракт, а у клуба – репутация, которая не позволяет отпустить главную звезду на чужих условиях.

В «Барселоне» прекрасно знали, что «ПСЖ» волнует исключительно кэш, но талантливо тянули время. Сначала они обработали Неймара: он пообещал отказаться от древнего подписного бонуса (суд идет до сих пор), пойти на понижение зарплаты и публично пожалеть о побеге с «Камп Ноу». Получив эти гарантии от футболиста, каталонский босс Бартомеу перевел диалог с Парижем в решающую фазу, но все офферы Жозепа были смешными.

Он словно игнорировал реплики противоположной стороны: радикально сбивал цену, обсуждал аренды, предлагал игроков. Уже перед самым дедлайном «ПСЖ» предложил издевательский и абсурдный вариант: французы попросили за Нея 150 млн евро плюс Ракитич, Дембеле и Тодибо в аренду. Парижане знали, что «Барса» откажется – так и вышло. «Мы не будем посмешищем мирового футбола. Все кончено», – этой фразой Бартомеу пристрелил надежду Неймара на камбэк в Каталонию.

«ПСЖ» поступил верно: местные главари уже заявили, что грустный Ней на «Парк де Пренс» лучше, чем счастливый, но у соперников. «Барселона» тоже вряд ли расстроена – ее ростер и так в полном порядке, она замечательно проживет без травматичного и дорогого бразильца. Но зачем тогда было торговаться?

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Первую причину четко обозначил тот самый журналист Хосеп Педрероль. Друг Нея Лео Месси должен был убедиться, что родной клуб сделал максимум для возвращения форварда. Сейчас у аргентинца не может быть претензий к руководству: что поделать, если «Париж» сам выдвинул сумасшедшие условия?

Вторая причина – предметный интерес «Реала». Перес охотился за Неймаром еще в начале 2010-х и пронес эту страсть сквозь годы. Вероятно, сейчас трансферу бразильца в «Мадрид» помешало лишь то, что он мечтал о «Барсе» и до последнего дня верил в успешный исход переговоров. Очевидно, что «Реал» для Нея гораздо привлекательнее, чем «ПСЖ», но «блауграна» так и не позволила мадридцам сконнектиться с Парижем. При этом в Каталонии прекрасно знали, что собственные переговоры не закончатся ничем – аплодисменты за цинизм и расчетливость.

В результате лучшим трансфером «Барселоны» этим летом стал тот, который она не оформила. Неймар подавлен и наказан, Лео Месси разочарован, но не обижен, а «Реал» остался без топ-игрока. Браво.

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