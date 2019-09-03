Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь удостоен звания футболиста года в Португалии.

Он опередил форварда «Атлетико» Жоау Фелиша и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. 34-летний Криштиану становится лучшим игроком страны в десятый раз, это рекордный показатель среди всех португальских футболистов.

«Счастлив, что выиграл награду лучшему футболисту года в окружении детей, за которыми будущее. Следуй за своими мечтами!» – написал Роналду.

В сезоне-2018/19 Роналду выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Суперкубок Италии.

В составе сборной Португалии он стал победителем Лиги наций.

Серия A выделила лучшим игрокам знаки отличия, от них отказался только Роналду

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