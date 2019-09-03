Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и «Барселона» все-таки встретятся, но в суде: стороны обменялись судебными исками друг против друга и встретятся в суде в столице Каталонии утром 27 сентября.

Камнем преткновения остается бонус за продление контракта незадолго до перехода в «ПСЖ». Неймар должен был получить бонус в размере около 40 миллионов евро, но получил только 14 млн и теперь требует выплатить ему остальные 26. В «Барселоне» же считают, что футболист нарушил условия договора и должен заплатить 75 миллионов, сообщает AS.

Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года, парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро.

Летом 2019 года Ней активно добивался возвращения на «Камп Ноу», но по итогам трансферного окна остался во Франции.

«Барселона» не собиралась возвращать Неймара. Это был спектакль ради Месси и «Реала»

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