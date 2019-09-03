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Неймар и «Барселона» обменялись исками: игрок требует 26 млн евро, клуб – 75 млн
Высокие отношения.
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и «Барселона» все-таки встретятся, но в суде: стороны обменялись судебными исками друг против друга и встретятся в суде в столице Каталонии утром 27 сентября.
Камнем преткновения остается бонус за продление контракта незадолго до перехода в «ПСЖ». Неймар должен был получить бонус в размере около 40 миллионов евро, но получил только 14 млн и теперь требует выплатить ему остальные 26. В «Барселоне» же считают, что футболист нарушил условия договора и должен заплатить 75 миллионов, сообщает AS.
- Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года, парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро.
- Летом 2019 года Ней активно добивался возвращения на «Камп Ноу», но по итогам трансферного окна остался во Франции.
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