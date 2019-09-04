Фанаты Гвардиолы ставят Пепа выше Зидана. Это абсурд: Зизу гораздо круче

АПЛ – самая сектантская лига в мире. Ни один национальный чемпионат не изучают настолько тщательно, как турнир, в котором гранды играют между собой каждые выходные. С одной стороны, Англию любят и уважают абсолютно заслуженно – это подтверждает хотя бы узурпация последних еврокубковых финалов. С другой стороны, иногда поклонников АПЛ откровенно заносит. Самый характерный пример – риторика русскоязычных тактических аналитиков: Вячеслава Палагина с Eurosport.ru, Вадима Лукомского со Sports.ru и других ребят, которые слепо за ними повторяют.

Парни выдвинули тезис: АПЛ круче Лиги чемпионов, потому что Премьер-лигу сложнее выиграть. В качестве доказательной базы приводится цитата Пепа Гвардиолы, который зимой 2018 года сказал, что для него победа в чемпионате гораздо важнее ушастой чашки. Немного контекста: на момент заявления «Ман Сити» шел первым с отрывом в 13 очков и имел матч в запасе. Любому беспристрастному человеку ясно, что этой репликой Хосеп лишь снимал с игроков напряжение перед плей-офф ЛЧ («Мы уже красавцы, давайте раскрепостимся!»), но свидетели Гвардиолы убеждены: раз кумир объявил, что АПЛ ценнее, значит, так и есть.

Баннер с Хосепом ГвардиолойGetty Images

Почему Пепу настолько доверяют? Все очевидно: он однозначно великий тренер. Возможно, самый эффективный среди всех, кто сначала ставит фирменный футбол, а уже затем думает о результате. Но важно понимать: Хосеп заработал репутацию гения в командае с праймовыми Хави, Иньестой и Месси. Та «Барселона» была настолько круче всех остальных, что Гвардиола мог ставить любые эксперименты, отвлекаясь разве что на хейтспичи Моура. Каталонская карьера Пепа сложилась практически идеально – он пришел на «Камп Ноу» тренером-новичком, а уехал одним из главных коучей планеты.

Конечно, удобно рассуждать о тики-таке, когда у тебя в старте три лучших игрока планеты, но дальше все было уже не так замечательно: Пеп так и не допрыгнул до ачивок Хайнкеса в «Баварии», затем откровенно провалил сезон в «Ман Сити» и только после глобальной перестройки дважды подряд стал королем внутри Великобритании. Но самое жуткое, что в Лиге чемпионов Гвардиола не побеждал с 2011 года (та самая «Барса») и не доходил даже до полуфинала с 2016-го.

Как объясняют эти провалы преданные адвокаты Пепа? Они придумали классное оправдание: оказывается, в АПЛ нужна суперстабильность и мощь, чтобы гасить брайтоны и шеффилды, а в ЛЧ слишком многое зависит от случая и везения. Никто не спорит: «Ман Сити» превратился в безжалостную машину по истреблению аутсайдеров, но вот принижать значение, статус и сложность Лиги чемпионов явно не стоит. Жаль, что именно этим занимаются адепты Гвардиолы, которые отказываются признать: Зинедин Зидан виртуозно перекрыл достижения каталонской иконы.

«Победы «Мадрида» в ЛЧ – стечение обстоятельств», – хором пищат школьники, начитавшиеся Лукомского. Затем подъезжают аргументы про удобную сетку, подозрительные судейские ошибки, перфомансы уровня Кариуса и другие малозначительные детали, которые никак не влияют на общую картину, но создают иллюзию случайности.

Зинедин Зидан после победы в ЛЧGetty Images

Факты разбивают эту теорию. Зинедин Зидан выиграл три ЛЧ за три года – до него этого никто не делал даже дважды подряд. Француз тратил абсурдно крошечные деньги на трансферы и сотворил, вероятно, самый стабильный состав в истории «Реала». Еще Зизу всегда тренировал под сумасшедшим давлением (в том числе от Переса), но не допустил ни одного скандала – огромная редкость для «Мадрида». Кроме того, за три плей-офф Зидан прошел «Ман Сити», «Атлетико», «Баварию», «Ювентус» и «ПСЖ» – здесь три регулярных чемпиона из топ-5 европейских лиг. Называть все эти космические достижения стечением обстоятельств – тотальный моветон и демонстрация собственной узколобости.

Самое смешное, что парировать претензии сектантов Гвардиолы можно одним приемом. Зидану помогали судьи? Они правда ошибались, но в разные стороны и не в трех же плей-офф подряд. Везло с сеткой? В 2016-м – возможно, но дальше Зизу по делу выносил грандов. Фартило с чужими фейлами? Опять же: три раза подряд такого не бывает. И последнее: недооценивая лигочемпионский требл Зидана, каждый поклонник Пепа низвергает и своего любимчика, ведь даже с Хавиньестой и Месси он забрал всего две ЛЧ из четырех.

Единственное, в чем можно упрекнуть Зизу, – стиль «Реала», которого толком не было. Зинедин не прокачивал xG и не раскатывал мячик до верного – просто между красотой и титулами он абсолютно грамотно выбрал второе. Ведь если Гвардиола так и не возьмет с «Сити» первый в истории Кубок чемпионов, эпоха Пепа запомнится как успешная и эстетичная, но в целом разочаровывающая. У Зидана все иначе: местами «Реал» играл откровенно топорно, зато три исторические чашки из Википедии уже не украсть.

Поэтому на сегодняшний день Зизу гораздо круче и эффективнее Хосепа. Возможно, в будущем все поменяется, но сейчас фанатам каталонца стоит прислушаться к Юргену Клоппу, которого они тоже уважают. «Гвардиола говорит, что победа в английской премьер-лиге важнее Лиги чемпионов, потому что уже долго не был в финале», – звучит издевательски, но именно так и выглядит суровая правда.

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