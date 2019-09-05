Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть «Барселону» на правах свободного агента, несмотря на действующий контракт с каталонцами.

Как сообщает El Pais, в контракте, который Месси подписал с «Барсой» в 2017 году, существует пункт, согласно которому Лео сможет безвозмездно уйти из команды, когда ему исполнится 32 года.

Сейчас Лео находится именно в этом возрасте – соответственно, 30 июня 2020 года лидер «сине-гранатовых» будет волен уйти из клуба, если у него возникнет такое желание.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Лео пока не появлялся на поле из-за проблем со здоровьем.

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