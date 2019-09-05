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El Pais: у Месси есть право бесплатно уйти из «Барсы» летом 2020 года

El Pais: у Месси есть право бесплатно уйти из «Барсы» летом 2020 года
Eurosport

59 мин. назад

«Манчестер Сити» уже потирает ручки.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть «Барселону» на правах свободного агента, несмотря на действующий контракт с каталонцами.

Как сообщает El Pais, в контракте, который Месси подписал с «Барсой» в 2017 году, существует пункт, согласно которому Лео сможет безвозмездно уйти из команды, когда ему исполнится 32 года.

Сейчас Лео находится именно в этом возрасте – соответственно, 30 июня 2020 года лидер «сине-гранатовых» будет волен уйти из клуба, если у него возникнет такое желание.

  • Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.
  • В текущем сезоне Лео пока не появлялся на поле из-за проблем со здоровьем.

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