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Пике: «Знаю, что Месси может уйти бесплатно, он это заслужил»
Это уже не слухи, а правда.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике подтвердил информацию, что капитан клуба Лионель Месси уже летом 2020 года имеет право уйти бесплатно.
«Да, я знаю, что он может уйти бесплатно в конце сезона. Мы знаем о приверженности Лео «Барсе», и я совсем не волнуюсь по этому поводу. Он заслужил право решать свое будущее», – цитирует 32-летнего Пике Football Espana.
Жерар прокомментировал и несостоявшийся переход в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара. «Это мыльная опера, нужно просто перевернуть страницу. Возможно, трансферное окно, открытое до третьего тура Ла Лиги – ерунда», – заявил защитник.
- Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года. Теоретически он может бесплатно покинуть клуб 30 июня 2020 года.
- В текущем сезоне Лео пока не появлялся на поле из-за проблем со здоровьем.
El Pais: у Месси есть право бесплатно уйти из «Барсы» летом 2020 года