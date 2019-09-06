Защитник «Барселоны» Жерар Пике подтвердил информацию, что капитан клуба Лионель Месси уже летом 2020 года имеет право уйти бесплатно.

«Да, я знаю, что он может уйти бесплатно в конце сезона. Мы знаем о приверженности Лео «Барсе», и я совсем не волнуюсь по этому поводу. Он заслужил право решать свое будущее», – цитирует 32-летнего Пике Football Espana.

Жерар прокомментировал и несостоявшийся переход в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара. «Это мыльная опера, нужно просто перевернуть страницу. Возможно, трансферное окно, открытое до третьего тура Ла Лиги – ерунда», – заявил защитник.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года. Теоретически он может бесплатно покинуть клуб 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Лео пока не появлялся на поле из-за проблем со здоровьем.

El Pais: у Месси есть право бесплатно уйти из «Барсы» летом 2020 года

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