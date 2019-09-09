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Месси обогнал Роналду и получил наивысший рейтинг в FIFA 20

Месси обогнал Роналду и получил наивысший рейтинг в FIFA 20
Eurosport

16 мин. назад

И тут Лео впереди португальца.

Electronic Arts представила официальные рейтинги игроков в FIFA 20.

Наивысший рейтинг получил капитан «Барселоны» Лионель Месси. Кришиану Роналду отстал на один балл и идет в топ-10 на втором месте.

1. Лионель Месси («Барселона») – 94

2. Криштиану РоналдуЮвентус») – 93

3. НеймарПСЖ») – 92

4. Эден Азар («Реал») – 91

5. Кевин де БрёйнеМанчестер Сити») – 91

6. Ян Облак («Атлетико») – 91

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 90

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90

9. Лука Модрич («Реал») – 90

10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 90

  • FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One.
  • Релиз игры состоится 24 сентября.

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

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