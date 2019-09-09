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Месси обогнал Роналду и получил наивысший рейтинг в FIFA 20
И тут Лео впереди португальца.
Electronic Arts представила официальные рейтинги игроков в FIFA 20.
Наивысший рейтинг получил капитан «Барселоны» Лионель Месси. Кришиану Роналду отстал на один балл и идет в топ-10 на втором месте.
1. Лионель Месси («Барселона») – 94
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 93
4. Эден Азар («Реал») – 91
5. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – 91
6. Ян Облак («Атлетико») – 91
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 90
8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90
9. Лука Модрич («Реал») – 90
10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 90
- FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One.
- Релиз игры состоится 24 сентября.
Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду