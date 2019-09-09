Football Leaks опубликовал интересные подробности перехода Мартина Эдегора в мадридский «Реал» в январе 2015 года.

Отец футболиста Ханс Эрик Эдегор в день подписания контракта сыном получил работу тренера молодежной команды «бланкос» (U-11). При этом он зарабатывал намного больше коллег. Эдегор-старший получал в год 100 тысяч евро, в то время как другие коучи молодежки «Реала» на аналогичном уровне жили на 12 тысяч. А с учетом бонусов за 3,5 года Ханс Эрик заработал 3,3 миллиона евро, передает данные Football Leaks VG.

Норвежское издание отмечает, что Эдегор-старший не владел испанским языком в момент получения работы.

«Реал» заплатил за 16-летнего Эдегора 5 миллионов евро и предложил зарплату 2,25 миллиона евро в год.

Эдегор сыграл два матча в основном составе «Реала» за два года.

Сейчас Мартин выступает в аренде в «Реал Сосьедад».

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