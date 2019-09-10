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Mundo Deportivo: Месси может перейти в MLS после окончания контракта с «Барселоной»

Mundo Deportivo: Месси может перейти в MLS после окончания контракта с «Барселоной»
Eurosport

10 мин. назад

Еще наверняка будет много-много слухов.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после завершения срока действия контракта с каталонским клубом может перейти в MLS.

По информации Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец может уехать за океан летом 2021 года. Также источник сообщает, что в среду, 11 сентября, Месси присоединится к тренировкам с командой после восстановления от травмы икроножной мышцы.

  • В сезоне-2019/20 Лео еще не сыграл ни одного матча Примеры.
  • Без него «Барса» выиграла только один раз в трех турах, а также сыграла вничью и потерпела поражение. Каталонцы идут на восьмом месте.

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