Капитан «Барселоны» Лионель Месси после завершения срока действия контракта с каталонским клубом может перейти в MLS.

По информации Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец может уехать за океан летом 2021 года. Также источник сообщает, что в среду, 11 сентября, Месси присоединится к тренировкам с командой после восстановления от травмы икроножной мышцы.

В сезоне-2019/20 Лео еще не сыграл ни одного матча Примеры.

Без него «Барса» выиграла только один раз в трех турах, а также сыграла вничью и потерпела поражение. Каталонцы идут на восьмом месте.

El Pais: у Месси есть право бесплатно уйти из «Барсы» летом 2020 года

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