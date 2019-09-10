Почти 10 лет назад на муниципальный стадион испанского городка Эрреры пришел босоногий мальчик. «Он был в одних плавках, высокий для своего возраста и очень худой. И начал вытворять такое! – вспомнил координатор местного клуба Хоакин Санчес. – Мы были шокированы, не понимали, кто он? Одно ясно: мальчик умеет играть в футбол. Наши ребята так и не смогли отнять у него мяч».

Все происходящее с Ансу не случайность, страсть к футболу передалась ему генетически от отца. Бори Фати в Гвинее выступал за местную «Бенфику-де-Бисау», пока в 1998-м его жена не забеременела Браимом, старшим братом Ансу. Бори получал немного. Чтобы прокормить семью, он отправился на заработки в Португалию, а затем в Испанию к брату. Для строительства линии высокоскоростных поездов AVE между Кордовой и Малагой требовался персонал, так он закрепился в Эррере.

После завершения работ в государственной железнодорожной компании Renfe, Бори предлагал услуги повсюду в качестве каменщика, официанта, мусорщика, но не всегда успешно. Трудные времена закончились в 2008 году, когда он стал личным шофером мэра Мариналеды Хуана Мануэля Санчеса Гордильо.

Анссумане ФатиGetty Images

Бори, наконец, обрел экономическую стабильность и перевез семью в Испанию. Заниматься с детьми было некогда, поэтому он не подозревал о виртуозных способностях второго сына. «Детство Ансу прошло без меня, я даже не знал, что он играл в Гвинее. Не придавал значения, когда он просил отвести его на поле. Однажды пришел с работы и увидел толпу соседей и подростков, наблюдавших за сыном у двери нашего дома в Испании. Соседи восторгались: «Посмотри, кто у тебя растет! Этот ребенок должен играть в профессиональном клубе»», – рассказал глава семейства в интервью радио COPE. Ансу больше не мог ждать, спустя несколько дней после переезда он отправился вместе с братом на ближайший стадион.

В местной команде «Эррера» ему сразу нашлось место. «Невероятный ребенок. В Гвинее у Ансу не было мяча, но он сделал его из носков. При этом практически без наставлений он создавал опасные моменты. Быстро поладил с партнерами по команде. Как-то раз он поранился, и врачи рекомендовали ему покой, но он вышел на поле и забил в том матче», – отметил первый тренер Ансу Йорди Фигероа.

Не прошло и пары месяцев, как представители лучших клубов стучались в двери Фати. Первым был Пабло Бланко, директор кантеры «Севильи». На одном из детских турниров он разглядел большой потенциал в Ансу и привел в клуб с именем. Затем пришли Пако де Грасия из «Реала» и Альберт Пуиг из «Барселоны». «Мадрид» сделал выгодное предложение, очень хорошие деньги, но в Вальдебебасе не было общежития. Я не хотел, чтобы ребенок покидал кантеру. Пуиг же сказал, что в «Ла Масии» созданы все условия, они позаботятся об Ансу и у них есть для него проект. В итоге я выбрал «Барселону», – вспоминал Бори в интервью Rac 1. Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо, узнав о договоре с каталонцами, был очень рассержен и отстранил мальчика от игры на девять месяцев. Ансу, чтобы не потерять форму, тренировался с фан-клубом болельщиков «Реала» «Сэкстакампеонес де Эррера».

Анссумане ФатиGetty Images

Время пролетело незаметно, и 10-летнего вингера ждали очередной переезд и новая жизнь в школе «Барселоны». Благодаря агенту игрока Хосепу Марии Мингельи, мать Ансу провела несколько месяцев в Каталонии, чтобы ребенок легче адаптировался. Уже в «Алевине А», будучи на год младше партнеров по команде, он отметился 56 голами, затем победа на престижном турнире MIC и звание лучшего бомбардира (7 мячей).

В конце 2015 года он получил тяжелую травму (перелом большой и малой берцовых костей на правой ноге), но это не сломило Фати. Когда Ансу дошел до «Хувениль Б», отец ушел с прежней работы и стал его агентом. Все свободное время футболист проводил с родителями в съемной квартире в рабочем районе в десяти километрах от Барселоны. Упорство и характер помогли Ансу завершить прошлый сезон лучшим нападающим «Хувениль А» (15 голов). Позже «Ла Масия» приютила двух братьев мальчика: старший (21 год) играет в аренде в «Калаорре», а младший тренируется с сыном Месси.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед игрой во втором туре Примеры с «Бетисом» остался без Месси, Суареса и Дембеле. Впервые за долгое время он обратил внимание на кантеру. Испанский специалист под впечатлением от предсезонки 16-летнего Фати с U-19 вызвал его на матч. «Ансу моложе партнеров на три года, но ни в чем им не уступает. Я вижу, чем он может помочь первой команде. Мне нравится, как он входит в игру и быстро набирает скорость», – пояснил коуч. За несколько часов до встречи бывший голкипер, а ныне тренер «Хувениль А» Виктор Вальдес сказал игроку: «Если выйдешь на «Камп Ноу», насладись каждой минутой игры, просто делай то, что умеешь».

На 78-й минуте, когда «Барселона» уже вела в счете, Ансу ступил на газон «Камп Ноу», заменив другого кантерано Карлеса Переса. Юноше хватило десяти минут, чтобы доказать точность решения Вальверде. «Я самый счастливый человек. Теперь могу умереть спокойным. Я знаю, каких усилий нам это стоило», – расчувствовался отец, который ликовал на трибуне со всей семьей. Его сын вышел на поле в возрасте 16 лет и 298 дней, это второй показатель в истории каталонского клуба после Висенса Мартинеса. Руководству «Барселоны» даже потребовалось получить официальное разрешение родителей Фати, так как Ла Лига ограничивает участие несовершеннолетних футболистов в поздних матчах.

Ансу долго не хотел покидать поле после игры, возможно, он пережил самый волнительный момент в жизни. «Я очень нервничал. Благодарен клубу, мистеру и всем болельщикам. Спасибо, что так тепло приняли меня», – признался нападающий. Даже Месси не удержался и обнял парня.«Теперь ты один из нас», – добавил Лео. Популярность молодого футболиста в инстаграме тут же взлетела с 55 тысяч до почти 870 тысяч подписчиков.

На матч с «Осасуной» Ансу снова попал в заявку. Вышел на поле после перерыва, забил головой и вошел в историю каталонского клуба как самый молодой автор гола в Примере. В июле Фати подписал новый контракт с клубом до 2022 года с отступными в 100 миллионов евро. И эта сумма может возрасти. Фати вправе играть за сборную Португалии, если получит вызов, но с нетерпением ждет испанское гражданство, чтобы попасть в сборную страны, давшей ему все.

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