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«Он не понимает, что такое быть футболистом». Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»
Болельщики «галактикос», признайтесь, вы тоже?
Бывший гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано остался доволен, что бразилец Неймар не перешел в мадридский клуб из «ПСЖ».
«Если бы Неймар стал игроком «Реала», я бы не обрадовался. Он не очень понимает, что такое быть футболистом. К тому же я не уверен, что он оказал бы хорошее влияние на бразильцев, которые уже играют в «Реале». А они, бесспорно, идеализируют Неймара», – приводит слова Вальдано AS.
- Неймар выступал в Примере в 2013-2017 гг. в составе «Барселоны».
- В 2017 году бразилец за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
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