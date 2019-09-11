Бывший гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано остался доволен, что бразилец Неймар не перешел в мадридский клуб из «ПСЖ».

«Если бы Неймар стал игроком «Реала», я бы не обрадовался. Он не очень понимает, что такое быть футболистом. К тому же я не уверен, что он оказал бы хорошее влияние на бразильцев, которые уже играют в «Реале». А они, бесспорно, идеализируют Неймара», – приводит слова Вальдано AS.

Неймар выступал в Примере в 2013-2017 гг. в составе «Барселоны».

В 2017 году бразилец за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

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