Getty Images

«Он не понимает, что такое быть футболистом». Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»

«Он не понимает, что такое быть футболистом». Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»
Eurosport

1 час назад

Болельщики «галактикос», признайтесь, вы тоже?

Бывший гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано остался доволен, что бразилец Неймар не перешел в мадридский клуб из «ПСЖ».

«Если бы Неймар стал игроком «Реала», я бы не обрадовался. Он не очень понимает, что такое быть футболистом. К тому же я не уверен, что он оказал бы хорошее влияние на бразильцев, которые уже играют в «Реале». А они, бесспорно, идеализируют Неймара», – приводит слова Вальдано AS.

  • Неймар выступал в Примере в 2013-2017 гг. в составе «Барселоны».
  • В 2017 году бразилец за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

На обвинившую Неймара в изнасиловании модель завели дело о клевете и мошенничестве

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте