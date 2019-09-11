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Diario Sport: Месси все еще восстанавливается от травмы и пропустит матч с «Валенсией»
У Эрнесто Вальверде снова проблемы.
Лидер «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Как сообщает Diario Sport, несмотря на то, что Лео уже занимается в общей группе, он по-прежнему испытывает дискомфорт из-за полученной летом травмы икроножной мышцы. Тренерский штаб каталонцев не будет рисковать игроком и даст ему время полностью восстановиться.
Скорее всего, Месси полностью восстановится к матчу пятого тура Примеры против «Гранады». При этом аргентинец с большой долей вероятности пропустит игру первого тура Лиги чемпионов с «Боруссией».
- В трех стартовых турах чемпионата Испании «Барселона» без Месси набрала четыре очка (+1, =1, -1).
- В прошлом сезоне Лео наколотил 36 голов в 34 матчах Примеры.
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