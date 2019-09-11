В трех стартовых турах Примеры «Барселона» набрала лишь четыре очка и закрепилась на восьмом месте. Без сомнений, это связано с травмой Месси, который следит за матчами «блауграны» с трибуны. Но фанатов напрягает и то, что с отсутствием Лео не все так очевидно.

С чего все началось

Месси получил травму в самом начале августа и пропустил летнее турне «Барсы» в США.

«Хотел начать сезон, но, к сожалению, травмировался на первой же тренировке. Хотел отправиться с командой в США – не получилось. Скоро встретимся», – отметил аргентинец.

Ожидалось, что Месси пропустит несколько недель и будет готов если не к первому туру, то ко второму. Но впереди уже четвертый матч «Барсы» в Примере, и Лео не будет даже в заявке.

Лионель МессиGetty Images

Как восстанавливается Месси

«Барселона» очень печется о здоровье капитана, поэтому разработала специальный план восстановления. Лео, повредивший икроножную мышцу, долго работал индивидуально и занимался на песке. Такие тренировки прекрасны сразу по нескольким пунктам:

Бег на песке сложнее, поэтому организм тратит больше сил, и тренировка становится эффективнее.

Высокая амортизация песка снижает воздействие на тело. Это помогает при взрывных действиях, прыжках и ускорениях.

После тренировок на песке мышцы меньше болят, что уменьшает риск рецидива.

Есть даже видео, где Месси тренируется в таком стиле.

Каталонцы не собирались форсировать возвращение Лео, но не предполагали, что камбэк так затянется.

Что смущает в этой истории?

Фанатов напрягают непоследовательность со стороны «Барселоны» и противоречивая информация о здоровье легенды. 21 августа сообщалось, что Месси здоров и тренируется в общей группе. Вот видео с тренировки, где Месси уничтожает Видаля в фирменном стиле. Кажется, Лео ничего не напрягает.

После этого аргентинец провел пять полноценных тренировок и готовился к «Бетису». Ожидалось, что Лео доверят около 60 минут, но форвард даже не вышел на предматчевую разминку.

После этого опять полетели кардинально разные инсайды. Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес написал, что Лео банально поберегли, и скоро футболист вернется в основу. А вот El Chiringuito TV взорвало информацией, что с Лео все плохо – возвращение затягивается еще на месяц. Боссы «Барселоны» опровергли это, но время расставило все по местам: прошло две недели, а Месси все еще в лазарете.

После Лео то работал в общей группе наравне со всеми, то тренировался индивидуально. Мысли El Chiringuito кажутся правдивее, потому что даже во время паузы на игры сборных Месси не привели в порядок.

Дело точно в травме?

Журналисты Marca подозревают, что отсутствие Месси связано не с травмой, а с капризами звезды. Не секрет, что Лео мечтал о возвращении Неймара, а Жозеп Бартомеу обещал лидеру сделать все для покупки бразильца. Но после закрытия трансферного окна Ней остался в Париже, а журналисты раскрыли заговор – президент «блауграны» разыграл спектакль и не собирался выкупать форварда.

Журналисты намекают, что такая теория не прошла мимо Месси, и аргентинец разозлился на Бартомеу. Пока ни о каких ультиматумах информации не было, но загадочные метания между общей группой и индивидуальными занятиями намекают, что уже Лео водит президента за нос.

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