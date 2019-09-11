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«Валенсия» уволила Марселино, который настоял на выкупе Черышева
Денис лишился важной поддержки.
«Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля и назначила на его место Альберта Селадеса.
«Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе в течение двух лет. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», – говорится на официальном сайте «Валенсии». По информации испанских медиа, увольнение связано с конфликтом Марселино и президента клуба Питера Лима. Босс вмешивался в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, что не устраивало тренера.
Новым тренером «летучих мышей» стал Альберт Селадес, который подписал контракт на два года.
- За «Валенсию» выступает российский футболист Денис Черышев. Именно по настоянию Марселино «Валенсия» выкупила его у «Вильярреала» летом 2019 года.
- Селадес тренировал юношеские сборные Испании и работал в штабе Фернандо Йерро на ЧМ-2018.
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