«Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля и назначила на его место Альберта Селадеса.

«Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе в течение двух лет. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», – говорится на официальном сайте «Валенсии». По информации испанских медиа, увольнение связано с конфликтом Марселино и президента клуба Питера Лима. Босс вмешивался в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, что не устраивало тренера.

Новым тренером «летучих мышей» стал Альберт Селадес, который подписал контракт на два года.

За «Валенсию» выступает российский футболист Денис Черышев. Именно по настоянию Марселино «Валенсия» выкупила его у «Вильярреала» летом 2019 года.

Селадес тренировал юношеские сборные Испании и работал в штабе Фернандо Йерро на ЧМ-2018.

Черышев сфотографировался с близнецами Уизли, которых пригласили на матч «Валенсии»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android