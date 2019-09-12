В начале сентября в футбольных медиа разгорелся пожар: El Pais, а вместе с ним остальные сайты-агрегаторы написали, что Лионель Месси прописал в контракте пункт, по которому может бесплатно уйти из «Барселоны» следующим летом. Информацию подтвердил друг аргентинца Жерар Пике: «Уже знаю об этом, понимаю вовлеченность Лео в дела «Барсы» и не переживаю из-за этого. Он заработал право самому определять свое будущее». Одобрение прилетело и от президента клуба Жозепа Бартомеу.

В комментариях на Eurosport.ru однозначно определили новость так: «Месси в 2020-м помашет ручкой «Камп Ноу» и уедет в «Сити». Почему в Манчестер – потому что у них есть на это деньги, там старина Пеп и комфортные условия, а в «Париже» испортили отношения с каталонцами из-за трансфера Неймара. Но все намного проще.

Ответ содержится в самом первоисточнике. El Pais можно доверять, ведь Пике с Бартомеу уже сказали, что как минимум про расторжение Лео – правда. Месси может выйти из соглашения с «Барсой» каждое 30 июня, при этом нынешний контракт действует всего лишь до 2021-го (можно договариваться с другими фирмами уже через 1,5 года).

Папа и брат Лионеля, представляющие его на переговорах с клубом, пробили пункт об одностороннем выходе именно по желанию игрока. Аргентинцу не нравится чувствовать себя рабом какой-либо организации, а в «Барселоне» он проведет уже 16-й сезон. Но источники газеты El Pais передают: в офисе каталонцев спокойны и знают, что Месси не покинет «Камп Ноу» в июне 2020-го.

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Лео точно не подставит «Барсу» после всего, что ему дал клуб. У него нормальные отношения с Эрнесто Вальверде, но натянутые – с президентом Жозепом Бартомеу. При этом аргентинец, по информации газеты, не обиделся на боссов за срыв сделки по Неймару и ждет начала сезона, чтобы понять, насколько тянет как футболист.

Если вы хоть чуть-чуть следите за словами Месси, то знаете единственный клуб, куда он уйдет. Просто факты последних четырех лет. «Это то, что я держу в уме, потому что играть здесь было моей детской мечтой. Хочу играть в Аргентине и за «Ньюэллс», где я вырос», – это Месси 2016 года.

«Желание одно – сыграть за «Ньюэллс», это то, о чем я мечтал еще ребенком», – это Месси 2017 года.

«Все больше и больше убеждаюсь, что в Европе «Барселона» будет моей единственной командой. Но всегда говорил, что однажды хочу сыграть в аргентинской лиге. Это будет «Ньюэллс», нигде больше», – это Месси 2018 года.

Только в последний год Лионель засомневался: «Я фанат «Ньюэллс», все об этом знают. Но будет нелегко переехать в Аргентину, у меня дети, посмотрим». То есть Тьяго, Матео и Чиро – единственное, что удерживает Месси от переезда домой, поближе к родителям. Лео очень зависим от комфорта, и жизнь в Барселоне серьезно подпитывает его топовую игру на «Камп Ноу».

Но о досрочном расторжении контракта стало известно только сейчас, спустя два года после подписания текущего соглашения. Очевидно, что Лионель продумал карьеру на несколько шагов вперед и запрограммировал все, как он хочет. Единственное, что осталось понять, – когда случится возвращение в родной Росарио.

Самый логичный шаг – расстаться с Каталонией в 2022 году. В Катаре случится его последний чемпионат мира, турнир пройдет зимой, и у Лео будет полгода на прощальный тур по Испании. В 35 лет это будет совершенно другой Месси даже с точки зрения физики – на 80-х минутах матчей с вальядолидами бегать будет тяжеловато. Наверняка аргентинец сам все понимает уже сейчас и не хочет гробить роскошное наследие на «Камп Ноу» и уходить постаревшей обузой для всех.

Он не уедет в MLS, потому что трансфер в Штаты за большими деньгами не поймут дома. Месси за всю карьеру ни разу не нарушил ни одного обещания, поэтому ждите его в Аргентине. Исключение – если они с женой действительно поговорят со старшим сыном Тьяго, и тот захочет остаться в Испании.

Но Росарио все равно для Лионеля значит очень много – там живут его родители, а мама с братом Матиасом занимаются благотворительным фондом его имени. Там футболист женился на Антонелле, а старый дом, из которого он уехал в 13 лет в «Барсу», до сих пор принадлежит семье Месси в память о тех временах. Даже с руководством «Ньюэллс Олд Бойс» десятка помирился и не держит на них зла, что в 2000-м не нашли денег на гормоны роста. В благодарность боссы зарегистрировали Тьяго Месси в сосьос клуба спустя 72 часа после рождения.

Новости об одностороннем выходе Лео из контракта с «сине-гранатовыми» – это запущенный таймер. На часах медиабомбы отсчет уже пошел, время Месси на «Камп Ноу» истечет 30 июня 2022 года. Именно тогда величайший игрок в истории приедет в офис «Барселоны», посмотрит в глаза президенту и скажет: «Я еду в Росарио». Домой.

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