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Catalunya Radio: Бекхэм уговаривает Месси перейти в «Интер Майами»
Опа, интересный вариант.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» – клубе Дэвида Бекхэма.
Об этом сообщает AS, ссылаясь на Catalunya Radio. Переговоры с 32-летним нападающим ведет лично Бекхэм, готовый предложить аргентинцу очень высокую зарплату.
- Клуб Бекхэма будет выступать в MLS с 2020 года.
- Месси в сезоне-2019/20 не сыграл за «Барселону» ни одного матча, официальная причина – травма икроножной мышцы.
- Слухи уже связывали Лео с переходом в MLS.
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