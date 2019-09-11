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Catalunya Radio: Бекхэм уговаривает Месси перейти в «Интер Майами»

Catalunya Radio: Бекхэм уговаривает Месси перейти в «Интер Майами»
Eurosport

1 час назад

Опа, интересный вариант.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» – клубе Дэвида Бекхэма.

Об этом сообщает AS, ссылаясь на Catalunya Radio. Переговоры с 32-летним нападающим ведет лично Бекхэм, готовый предложить аргентинцу очень высокую зарплату.

  • Клуб Бекхэма будет выступать в MLS с 2020 года.
  • Месси в сезоне-2019/20 не сыграл за «Барселону» ни одного матча, официальная причина – травма икроножной мышцы.
  • Слухи уже связывали Лео с переходом в MLS.

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