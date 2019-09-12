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«Благодарю вас за доверие, несмотря на травмы». Черышев трогательно проводил Марселино

«Благодарю вас за доверие, несмотря на травмы». Черышев трогательно проводил Марселино
Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Одна из самых непонятных отставок.

Игрок «Валенсии» Денис Черышев обратился с трогательным посланием к экс-тренеру клуба Марселино Гарсие Торалю, которого отправили в отставку.

«Мистер, я никогда не найду достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы привели нас к победе в Кубке Испании, мы играли в Лиге чемпионов и вместе преодолели много трудностей. Я искренне надеюсь, что в будущем у вас все будет хорошо, и не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, несмотря на неудачные дни и травмы», – написал 28-летний Черышев на испанском.

  • Вместо Марселино главным тренером назначили Альберта Селадеса.
  • Именно Марселино был главным инициатором выкупа Черышева у «Вильярреала».
  • В трех стартовых турах у «летучих мышей» победа, ничья и поражение.

«Валенсия» уволила Марселино, который настоял на выкупе Черышева

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