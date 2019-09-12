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Арестован агент Куртуа. Его обвиняют в отмывании денег при проведении трансферов

Арестован агент Куртуа. Его обвиняют в отмывании денег при проведении трансферов
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Будет неприятное дельце.

Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Херонтай арестован в Монако по подозрению в отмывании денег при проведении трансферов.

Vrt.be сообщает также, что мужчину обвиняют в коррупции, после задержания его допросили. В Льеже задержан деловой партнер Херонтая – обоих обвиняют в отмывании денег при осуществлении трансферов, причем Херонтай мог получить выгоду сразу в нескольких случаях.

Оба задержания связаны с апрельскими обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии.

  • Херонтай также представляет интересы Янника Карраско, раньше он был агентом Ромелу Лукаку.
  • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» летом 2018 года.

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