Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью Marca опроверг информацию об уходе из клуба и возможном трансфере в MLS.

«Это мой дом, и я не хочу уходить. Я хочу побеждать», – заявил 32-летний аргентинец, который также прокомментировал несостоявшийся трансфер Неймара из «ПСЖ».

«Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся. Честно говоря, я не знаю, сделала ли «Барселона» все возможное, чтобы обеспечить его возвращение. Но переговоры с «ПСЖ» вести нелегко. Как спортсмен Неймар один из лучших в мире. Также клуб сделал бы шаг вперед с точки зрения имиджа и спонсоров. Но я никогда не просил подписать Неймара – я просто высказывал свое мнение. Я не разочарован, наш впечатляющий состав может бороться за все что угодно даже без Неймара», – сказал Месси.

Лео в сезоне-2019/20 не сыграл за «Барселону» ни одного матча, официальная причина – травма икроножной мышцы.

Слухи связывают его с переходов в MLS, в частности – в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Месси опять пропустит матч «Барселоны». Есть подозрения, что дело не в травме

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