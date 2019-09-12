Getty Images

Месси – об ужине с Роналду: «Без проблем, у нас нет никаких разногласий»

Месси – об ужине с Роналду: «Без проблем, у нас нет никаких разногласий»
Eurosport

32 мин. назад

Этот ужин должны показывать все телеканалы мира.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что принял бы предложение игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе.

«Да, никаких проблем. Я всегда говорил, что у нас нет никаких разногласий. Мы не друзья, потому что никогда не играли в одной команде, но я всегда вижу его на церемониях награждения, и у нас нет никаких проблем. Мы довольно долго разговаривали на последней церемонии.

Не могу сказать, будет ли ужин, потому что не знаю, пересекутся ли наши пути. По понятным причинам – у каждого из нас своя жизнь и свои обязанности. Но я бы принял предложение, это точно», – цитирует 32-летнего Месси Sport.es.

  • Роналду и Месси общались на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, где состоялось награждение лучших игроков розыгрыша ЛЧ-2018/19.
  • Месси еще не играл в сезоне-2019/20 из-за травмы икроножной мышцы.

Месси уйдет из «Барселоны». Но не через год, а после ЧМ

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте