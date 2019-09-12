Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что принял бы предложение игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе.

«Да, никаких проблем. Я всегда говорил, что у нас нет никаких разногласий. Мы не друзья, потому что никогда не играли в одной команде, но я всегда вижу его на церемониях награждения, и у нас нет никаких проблем. Мы довольно долго разговаривали на последней церемонии.

Не могу сказать, будет ли ужин, потому что не знаю, пересекутся ли наши пути. По понятным причинам – у каждого из нас своя жизнь и свои обязанности. Но я бы принял предложение, это точно», – цитирует 32-летнего Месси Sport.es.

Роналду и Месси общались на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, где состоялось награждение лучших игроков розыгрыша ЛЧ-2018/19.

Месси еще не играл в сезоне-2019/20 из-за травмы икроножной мышцы.

Месси уйдет из «Барселоны». Но не через год, а после ЧМ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android