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«Барса» показала третий комплект формы – бирюзовый в ретро-стиле

«Барса» показала третий комплект формы – бирюзовый в ретро-стиле
Eurosport

1 час назад

Каталонцы на стиле.

«Барселона» презентовала третий комплект формы на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в лазурно-бирюзовых тонах, дизайн отдает дань уважения сезону-96/97, когда «Барса» завоевала три трофея. Например, у джерси традиционный для конца XX века воротник и ретро-логотип технического спонсора. Экипировщиком остается Nike.

А это защитник «Барсы» Жерар Пике в новой форме. Судя по его лицу, он очень недоволен.

  • После трех туров чемпионата Испании «Барселона» идет на восьмом месте, набрав четыре очка.
  • Лидер команды Лионель Месси восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Месси уйдет из «Барселоны». Но не через год, а после ЧМ

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