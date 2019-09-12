«Барса» показала третий комплект формы – бирюзовый в ретро-стиле
Каталонцы на стиле.
«Барселона» презентовала третий комплект формы на сезон-2019/20.
Футболка выполнена в лазурно-бирюзовых тонах, дизайн отдает дань уважения сезону-96/97, когда «Барса» завоевала три трофея. Например, у джерси традиционный для конца XX века воротник и ретро-логотип технического спонсора. Экипировщиком остается Nike.
А это защитник «Барсы» Жерар Пике в новой форме. Судя по его лицу, он очень недоволен.
- После трех туров чемпионата Испании «Барселона» идет на восьмом месте, набрав четыре очка.
- Лидер команды Лионель Месси восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
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