«Барселона» презентовала третий комплект формы на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в лазурно-бирюзовых тонах, дизайн отдает дань уважения сезону-96/97, когда «Барса» завоевала три трофея. Например, у джерси традиционный для конца XX века воротник и ретро-логотип технического спонсора. Экипировщиком остается Nike.

А это защитник «Барсы» Жерар Пике в новой форме. Судя по его лицу, он очень недоволен.

После трех туров чемпионата Испании «Барселона» идет на восьмом месте, набрав четыре очка.

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