Экс-игрок «Барселоны» Самюэль Это′О хочет, чтобы каталонский клуб возглавил Жозе Моуринью.

«Я уже устал доказывать, что Моуринью – один из лучших людей в мире футбола. Я объявил о завершении карьеры, и первым, кто послал мне сообщение, был он. Моуриньо заслуживает уважения. Все игроки сражались и были готовы убить за него.

Было бы здорово, если бы Моуринью вернулся в «Барселону». А еще я хотел бы попросить его возглавить «Мальорку». Ему бы там понравилось, это лучший город в Испании. Но в «Барселоне» мне хочется увидеть его сильнее.

Когда «Барса» встречалась с «Челси», мы играли не против других футболистов, а против Моуринью. Это придавало нам дополнительную мотивацию. А потом мне повезло попасть к нему в команду, и вместе мы выиграли не только чемпионат и Кубок Италии, но и Лигу чемпионов, чего никто от нас не ожидал», – приводит слова Это′О Mundo Deportivo.

Особенный сидит без работы после увольнения из «МЮ» в декабре 2018 года.

Жозе работал в «Барселоне» в 1990-е помощником Бобби Робсона.

В сезоне-2009/10 Это'О взял требл в «Интере», которым руководил Моуринью.

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