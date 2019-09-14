Любой ролик с самыми яркими моментами в карьере Серхио Рамоса минимум на 90% состоит из голов и эмоциональных разборок. Если спросить болельщиков «Реала», за что ценят испанца, они назовут мячи в ворота «Баварии» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, бесстрашие, хитрость и грубость, но вряд ли вспомнят хотя бы пару выдающихся действий в защите.

Серхио олицетворяет несокрушимый дух «Реала», который принес «бланкос» четыре Кубка чемпионов за пять лет. Именно он пробил Куртуа и перевел финал еврокубка в овертайм на 93-й минуте в 2014-м, а через два года проткнул мяч мимо Облака. Величие Рамоса держится на его уникальной статистике (84 гола за неполные 15 лет в «Реале»). На профильные качества Серхио почти не обращают внимания, когда причисляют его к величайшим защитникам.

Результативность Рамоса влияет на восприятие, и его репутация с каждым годом сильнее отличается от реальности. Испанец постоянно попадает в подборки лучших защитников мира – составителям плевать, как играет Серхио в защите, они делают вывод на основании нескольких безрассудных подкатов и важных голов. За титулами и культовыми моментами эксперты не замечают, что Рамос – гениальный лидер, но не великий защитник.

Серхио Рамос, «Реал Мадрид»Getty Images

Голы – классное дополнение к обязанностям любого игрока на позиции Рамоса, хотя именно игра в защите является слабым местом Серхио. Мадридисты с упоением вспоминают подключения испанца в атаку, гордятся его страстью и забывают про постоянные ошибки. Когда Рамос пришел в «Реал» из «Севильи», он играл на фланге защиты. Моуринью переместил его в центр, но Серхио сохранил манеру игры: он так же подключается к атакам, выбрасывается на соперников и не читает ситуацию. Проблема в том, что латераля страхует центрдеф, а сам центральный защитник играет без страховки.

В прошлом сезоне «Реал» пережил мощнейший кризис. Голы Роналду больше не компенсировали слабости других игроков, и недостатки Серхио вылезли наружу. Он не концентрировался в матчах против аутсайдеров и проваливался против топов. Две позиционные ошибки привели к пропущенным голам уже в первом туре чемпионата против «Севильи». Кульминацией слабого перфоманса снова стало Класико: Рамос сначала сбросил мяч Серхи Роберто, пропустил подключение Суареса и подарил уругвайцу хет-трик, а потом не накрыл Видаля в штрафной. Из-за капитана «Реал» позорно проиграл со счетом 1:5, а Перес уволил Лопетеги.

После матча Рамос дал многозначительное интервью, в котором перевел разговор со своих ошибок на тренера. Серхио отметил, что лояльность раздевалки для коуча важнее тактики. Испанец буквально сказал, что идеи тренера не имеют никакого значения, если он не понравится лидерам «Реала». Возможно, Лопетеги не наладил контакт с игроками, но Рамос виноват в ужасном сезоне «Мадрида» не меньше Хулена. В прошлом сезоне в 12 матчах чемпионата без Серхио команда пропустила 13 мячей (1,08 за игру). В 26 встречах с участием Рамоса «Реал» пропустил 31 гол (1,2 за игру). Если взять статистику за сезон-2017/18, разница еще заметнее. В 10 матчах без Рамоса «бланкос» пропустили шесть мячей (0,6 за игру), а в 28 матчах с ним ворота распечатали 35 раз (1,25 за игру). Понятно, что Рамос виноват не в каждом пропущенном голе, но статистически «Реал» совсем не похож на команду с одним из лучших защитников мира.

В сборной недостатки Серхио часто компенсировал стиль игры. Испания доминировала на поле, и соперники редко доставляли трудности. Но даже против России на ЧМ невнимательность и самонадеянность несколько раз подвели капитана «Реала». Из ошибок Серхио можно смонтировать не меньше видео, чем из героических голов: он бросает нападающих в штрафной, не замечает разрезающие передачи и часто грубит. Кто-то видит в этом воплощение бойцовского характера, но на самом деле Рамос просто теряет позицию. Ему не остается ничего, кроме прыжка в ноги.

В сезоне-2014/15 провалы Серхио стоили «Реалу» трех главных турниров и привели к очередной смене тренера. Рамос в одинаковом стиле упустил Мартинеса, Отаменди и Матьё на стандартах в матчах против «Сосьедада», «Валенсии» и «Барсы». В том же Класико Серхио испортил офсайдную ловушку партнеров и не уследил за Суаресом, который забил победный мяч. В матчах Кубка короля против «Атлетико» Рамос привез необязательный пенальти, оставил Торреса одного в штрафной и вынес мяч прямо на соперника. Три ошибки в двух кубковых матчах – дорогая цена за подключения на стандартах.

В том году Рамос повлиял даже на вылет «Реала» из любимой ЛЧ: Серхио позже всех вернулся с углового в ответном полуфинале против «Ювентуса». Из-за этого он проиграл борьбу за подачу Погба, а француз скинул под удар Морате. Именно мяч Альваро выбил «Реал» из еврокубка – если не он, команда Анчелотти вышла бы в финал благодаря голу на выезде.

Серхио не следует современным трендам игры в защите – он живет в мире, когда сфолить против нападающего проще, чем чисто сыграть на перехвате. Но грубые защитники давно ушли в прошлое, и 25 удалений за карьеру в «Реале» – еще один сомнительный повод для гордости. Например, Рио Фердинанд в «МЮ» почти год обходился без фолов. Чистая серия англичанина растянулась почти на 40 матчей, он не получал ни желтой с марта 2009-го по январь 2011-го. Стиль игры Рио избавил его от необходимости постоянно фолить.

Гвардиола неслучайно говорил, что не тренирует отборы еще с начала карьеры в «Сити». Ван Дейк и Лапорт, главные защитники Премьер-лиги за последний год, действуют в том же стиле, что и Рио: так выбирают позицию, что им просто не приходится фолить. Возможно, это выглядит не так эффектно, как подкат без страховки, зато больше соответствует топ-клубу. В качестве контраргумента можно перечислить достижения Рамоса в «Реале», но даже три выигранных ЛЧ – заслуга атаки, а не защиты мадридцев.

Например, в сезоне-2017/18 команда Зидана прошла «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию» благодаря магии Роналду и ошибкам соперников. Но в матчах плей-офф «Реал» пропустил девять голов – больше, чем любой другой победитель с сезона-2003/04, когда турнир дебютировал в современном формате. Зидан, Рамос и «Реал» вошли в историю благодаря 15 голам Криша в той ЛЧ, но «королевский клуб» уже давно пропускает аномально много.

Криштиану Роналду и Серхио РамосGetty Images

Это не отменяет легендарного статуса Серхио в «Мадриде» – он действительно выдающийся лидер. Неудивительно, что испанец попадал в старт при всех тренерах: в нестабильном «Реале» жизненно необходим игрок с такими репутацией и харизмой. Но исключительно сила воли и голы со стандартов не вернут «бланкос» величие – клуб должен перестроиться и привыкнуть к отсутствию Роналду. Португалец освобождал от давления и обесценивал ошибки партнеров голами. Без него команда постоянно теряет очки из-за слабой защиты. Культ Рамоса не должен вредить «Реалу», но именно так происходит, пока на «Бернабеу» игнорируют его недостатки.

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