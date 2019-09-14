Форвард «Барселоны» Лионель Месси посетил ресторан известного турецкого повара Солт Бэ.

Тот тепло поприветствовал футболиста, а затем началось волшебство: Солт Бэ разделал мясо, дал аргентинцу посолить фирменным жестом, а после поднес на кончике ножа кусочек для Лео. Месси все весьма понравилось.

Нурсет Гёкче (настоящее имя повара) стал известен в январе 2017-го после вирусного видео, где он виртуозно разделывал мясо и посыпал его солью фирменным жестом.

Его империя насчитывает уже 9 ресторанов по всему миру.

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