Экс-главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал увольнение из испанского клуба.

«Я абсолютно уверен, что катализатором моего увольнения стала победа в Кубке Испании. В течение сезона мы получали прямые и косвенные сигналы от руководства, что нам стоит бросить продвижение в Кубке. Болельщики хотели бороться за трофей и за игроков. Тренерский штаб хотел бороться и выиграть Кубок.

Мне не сказали, почему руководство не хочет победы здесь. Может быть, из-за того, что это был второстепенный турнир, и я мог поставить под угрозу основную цель – квалификацию в Лигу чемпионов. Победа в кубке стала причиной моего увольнения. Мы не получили поздравлений после финала Кубка Испании от владельца. Когда я отправился в Сингапур на встречу с руководством, меня поздравили с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке.

Тренерам очень тяжело приходится в «Валенсии». Мне повезло, что фанаты тепло приняли меня. Горжусь тем, что ушел через два года с таким же теплым отношением от них, я не забуду этого. Я был очень счастлив в «Валенсии» и пережил незабываемые моменты», – цитирует Марселино Goal.

Марселино уволили после трех туров чемпионата Испании-2019/20.

В них «Валенсия» набрала 4 очка.

До победы в 2019 году последним трофеем валенсийцев был Кубок Испании в 2008 году.

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