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Дебют Азара и 5 мячей из матча, где «Реал» едва не сгорел при 3:0

Дебют Азара и 5 мячей из матча, где «Реал» едва не сгорел при 3:0
Eurosport

39 мин. назад

Мечта бельгийца сбылась.

Мадридский «Реал» в непростом матче четвертого тура Примеры обыграл «Леванте» – 3:2.

Счет открыл Карим Бензема, замкнув подачу Карвахаля.

А через шесть минут он же с прострела Хамеса удвоил счет.

На 40-й минуте казалось, что все вопросы по победителю матча снял Каземиро.

Но сначала Майораль забил в ворота своему арендодателю и не отпраздновал.

А затем на 75-й минуте Мелеро довел счет до совсем уж интересного.

Между голами валенсийцев случилось знаковое событие. На поле вышел Эден Азар – впервые в Примере.

  • «Реал» набрал восемь очков и на один балл отстает от «Атлетико».
  • У «Леванте» осталось шесть очков.

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