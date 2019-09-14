Мадридский «Реал» в непростом матче четвертого тура Примеры обыграл «Леванте» – 3:2.

Счет открыл Карим Бензема, замкнув подачу Карвахаля.

А через шесть минут он же с прострела Хамеса удвоил счет.

На 40-й минуте казалось, что все вопросы по победителю матча снял Каземиро.

Но сначала Майораль забил в ворота своему арендодателю и не отпраздновал.

А затем на 75-й минуте Мелеро довел счет до совсем уж интересного.

Между голами валенсийцев случилось знаковое событие. На поле вышел Эден Азар – впервые в Примере.

«Реал» набрал восемь очков и на один балл отстает от «Атлетико».

У «Леванте» осталось шесть очков.

Рамос – лидер «Реала», но не великий защитник. Голы и трофеи маскируют ошибки Серхио в обороне

Качай приложение Eurosport для iOS или Android