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Дебют Азара и 5 мячей из матча, где «Реал» едва не сгорел при 3:0
Мечта бельгийца сбылась.
Мадридский «Реал» в непростом матче четвертого тура Примеры обыграл «Леванте» – 3:2.
Счет открыл Карим Бензема, замкнув подачу Карвахаля.
А через шесть минут он же с прострела Хамеса удвоил счет.
На 40-й минуте казалось, что все вопросы по победителю матча снял Каземиро.
Но сначала Майораль забил в ворота своему арендодателю и не отпраздновал.
А затем на 75-й минуте Мелеро довел счет до совсем уж интересного.
Между голами валенсийцев случилось знаковое событие. На поле вышел Эден Азар – впервые в Примере.
- «Реал» набрал восемь очков и на один балл отстает от «Атлетико».
- У «Леванте» осталось шесть очков.
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