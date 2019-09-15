«Барселона» в матче четвертого тура чемпионата Испании выиграла у «Валенсии» – 5:2.

Счет в игре уже на второй минуте открыл Ансу Фати – ассист 16-летнему таланту выкатил Френки де Йонг.

Прошло совсем немного времени, и ситуация коренным образом поменялась: на этот раз ассистировал Фати, а забивал Де Йонг.

«Валенсия» отыграла один мяч усилиями Кевина Гамейро.

Второй тайм начался с гола Жерара Пике: Антуан Гризманн пробил по воротам, мяч от рук голкипера отскочил в штангу, и Жерару осталось только не промахнуться по пустому створу.

Затем шикарным мячом отметился Луис Суарес.

Уругваец на этом не успокоился и забил еще, доведя счет до неприличных 5:1.

В компенсированное время «Валенсия» сделала свое поражение чуть менее болезненным – ворота Марк-Андре Тер Штегена прошил Макси Гомес.

«Барселона» набрала 7 очков и идет на четвертой строчке.

Лидирует «Атлетико», который в этом туре уступил «Реал Сосьедаду» (0:2).

Дебют Азара и 5 мячей из матча, где «Реал» едва не сгорел при 3:0

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