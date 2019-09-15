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Фати, Де Йонг, дважды Суарес и даже Пике – «Барса» размазала «Валенсию» на «Камп Ноу»
И это еще не играл Лео Месси.
«Барселона» в матче четвертого тура чемпионата Испании выиграла у «Валенсии» – 5:2.
Счет в игре уже на второй минуте открыл Ансу Фати – ассист 16-летнему таланту выкатил Френки де Йонг.
Прошло совсем немного времени, и ситуация коренным образом поменялась: на этот раз ассистировал Фати, а забивал Де Йонг.
«Валенсия» отыграла один мяч усилиями Кевина Гамейро.
Второй тайм начался с гола Жерара Пике: Антуан Гризманн пробил по воротам, мяч от рук голкипера отскочил в штангу, и Жерару осталось только не промахнуться по пустому створу.
Затем шикарным мячом отметился Луис Суарес.
Уругваец на этом не успокоился и забил еще, доведя счет до неприличных 5:1.
В компенсированное время «Валенсия» сделала свое поражение чуть менее болезненным – ворота Марк-Андре Тер Штегена прошил Макси Гомес.
- «Барселона» набрала 7 очков и идет на четвертой строчке.
- Лидирует «Атлетико», который в этом туре уступил «Реал Сосьедаду» (0:2).
Дебют Азара и 5 мячей из матча, где «Реал» едва не сгорел при 3:0