Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати, которого уже нарекли наследником Лионеля Месси, установил возрастной рекорд чемпионатов Испании.

В матче с «Валенсией» (5:2) испанский полузащитник гвинейского происхождения сначала забил сам, а потом ассистировал Френки де Йонгу. В день матча ему было 16 лет и 318 дней. Он стал самым молодым игроком, который отметился голом и голевой передачей в одном матче Ла Лиги.

Вдобавок Фати стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», который отличился в двух матчах чемпионата Испании подряд. А еще он забил самый молодой гол «Барсы» на «Камп Ноу».

Гол и ассист Фати уместил в первые 7 минут игры.

Месси не играл с «Валенсией» из-за травмы.

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