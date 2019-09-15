Eurosport
Черышев сделал ассист на «Камп Ноу» и немного подсластил ужасный матч «Валенсии»
Одно из немногих крутых действий «летучих мышей» в матче.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился результативным действием на «Камп Ноу» в матче чемпионата Испании против «Барселоны».
На второй добавленной минуте ко второму тайму прострел российского футболиста замкнул Макси Гомес.
- К тому моменту «Валенсия» крупно уступала – 1:5. Ассист Черышева сократил разницу до трех мячей.
- Это первое результативное действие Дениса в чемпионате Испании-2019/20. В первом туре он заработал пенальти, но Кевин Гамейро промахнулся.
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